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Полуголый мужчина устроил погром на парковке в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса полуобнаженный мужчина вспылил из-за ссоры со своей знакомой и решил выместить злость на припаркованных во дворе иномарках.

Инцидент произошел во дворе на улице Тореза в Новокузнецке. По данным силовиков, неизвестный повредил два автомобиля, припаркованных у стен дома. По словам владелицы разбитой Kia Rio, злоумышленник действовал с обнаженным торсом.


Как оказалось, к погрому приложил руку 33-летний пьяный мужчина.

По предварительной информации, задержанный на почве ссоры со знакомой повел себя неадекватно и стал наносить удары металлической урной по своему автомобилю Toyota Mark, а затем бросил мусорный бачок в чужую припаркованную иномарку, причинив кузовные повреждения, – сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Для дальнейшего разбирательства агрессор передан сотрудникам органов внутренних дел.

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