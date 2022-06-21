Полуголый мужчина устроил погром на парковке в Новокузнецке

Инцидент произошел во дворе на улице Тореза в Новокузнецке. По данным силовиков, неизвестный повредил два автомобиля, припаркованных у стен дома. По словам владелицы разбитой Kia Rio, злоумышленник действовал с обнаженным торсом.
Как оказалось, к погрому приложил руку 33-летний пьяный мужчина.
– По предварительной информации, задержанный на почве ссоры со знакомой повел себя неадекватно и стал наносить удары металлической урной по своему автомобилю Toyota Mark, а затем бросил мусорный бачок в чужую припаркованную иномарку, причинив кузовные повреждения, – сообщили в Росгвардии Кузбасса.
Для дальнейшего разбирательства агрессор передан сотрудникам органов внутренних дел.
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