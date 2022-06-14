Полуголый кузбассовец в рваных трусах обливался водой на детской площадке

На юге Кузбасса неизвестный полуобнаженный мужчина в дырявых трусах обливал себя водой на детской игровой площадке. По словам очевидцев, инцидент произошел во дворе дома №13 по проспекту Дружбы в Новокузнецке.

– Полуголый мужчина в рваных трусах и весь грязный кричал непонятные фразы и обливал себя водой из бутылок, – пишет "МК в Кузбассе", ссылаясь на местных жителей.

Отмечается, что любопытный наблюдатель подошел к горожанину и узнал причину его странных, на взгляд окружающих, действий. В качестве оправдания тот якобы заявил, что разорвал на себе вещи после ссоры с возлюбленной, а свой неопрятный вид оправдал тем, что незадолго до купания валялся в песочнице.

Собеседник издания уточнил, что на место происшествия приезжали бойцы Росгвардии.