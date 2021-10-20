Полуголый кемеровский велосипедист шокировал приезжую женщину

Информация о встрече жительницы города Березовский с полураздетым мужчиной из областного центра появилась в социальных сетях. Из текста публикации следует, что велосипедист в одних трусах пересекал проезжую часть в момент, когда гостья направлялась прочь из города.

В посте автор указал, что из предметов гардероба в осенний день незнакомец предпочел оставить на себе обувь и трусы, также на спине спортивный горожанин имел черный рюкзак.

Стоит отметить, что герой ролика и раньше появлялся в откровенном виде на кемеровских улицах. Чем вызвано нежелание мужчины надевать на тело одежду остается неизвестным.