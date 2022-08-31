Получивший взятку полицейский избежал наказания в Кузбассе

Установлено, что в период с октября по декабрь 2018 года, старший инспектор ДПС в Тисульском районе не предпринимал мер по пресечению нарушений, допускаемых перевозчиками угля, добываемого на разрезе "Кайчакский". Грузовики перевозили ископаемое без укрывных палаток, что является административным правонарушением. Решив избавиться от ответственности, директор одной из компаний – перевозчиков угля – обратился к своему знакомому инспектору ГИБДД. В обмен на допущение нарушений бизнесмен предложил полицейскому взятку. Полицейский получил от предпринимателя 10 000 рублей и 8 тонн угля.

‒ Во исполнение вышеуказанной договоренности в период с октября по декабрь 2018 года подсудимый, находясь на дежурстве в составе экипажей ДПС, не предпринимал мер по пресечению административных правонарушений, допускаемых водителями грузовых автомобилей, о которых ему сообщал предприниматель, ‒ рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Незаконная деятельность правоохранителя была выявлена. Мужчину также обвиняли в том, что он предоставлял предпринимателю информацию о расстановке сил и средств нарядов ДПС на территории Тисульского района, что отягчало бы преступление. Однако эта квалификация не нашла подтверждение.

Суд назначил бывшему инспектору наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти на службе в органах внутренних дел на два года. Но преступление было небольшой тяжести, и с момента его совершения прошло более двух лет, поэтому осужденный был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Уголовное дело в отношении предпринимателя, давшего взятку, рассматривается в Березовском городском суде.