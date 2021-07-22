Получивший отказ в примирении кузбассовец поджег авто бывшей сожительницы

К полицейским в Междуреченске поступило обращение от 43-летней местной жительница, которая сообщила о том, что 34-летний горожанин поджег ее иномарку. Сумма ущерба, нанесенная действиями мужчины, составила 40 тысяч рублей.

Силовики направились на место преступления и задержали подозреваемого – бывшего сожителя заявительницы. Как оказалось, он прибыл к горожанке, чтоб помириться после их ссоры, но она отказала ему в разговоре. Думая о том, каким способ он мог бы вывести женщину на диалог, он решил, что нужно, чтобы экс-возлюбленная оказалась на улице. Для этого он поджег багажник ее иномарки. План мужчины сработал, однако не совсем так, как он рассчитал.

- Увидев это, горожанка выбежала к иномарке, самостоятельно потушила возгорание транспорта и сообщила о произошедшем в полицию, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

По факту было возбуждено уголовное дело в отношении междуреченца по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.