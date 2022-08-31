В Кемерове 40-летний мужчина был задержан по подозрению в незаконном хранении боеприпасов. Правоохранители обнаружили в жилище горожанина 15 патронов калибра 9x18 мм. При этом боеприпасы были универсальными и подходили для использования в различных видах огнестрельного оружия. Житель регионального центра заявил, что получил патроны от случайного знакомого в качестве подарка.

В отношении мужчина было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Суд приговорил кемеровчанина к ограничению свободы сроком на один год и два месяца.