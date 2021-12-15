Получивший огнестрельное ранение кемеровчанин предстал перед судом

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Правоохранители вынесли приговор в отношении жителя кузбасской столицы, который получил случайное ранение.

Инцидент произошел зимой 2021 года в Кемерове. Силовики получили сигнал о мужчине с огнестрельным ранением ноги. Выяснилось, что 32-летний кемеровчанин хотел проверить, исправен ли кустарный пистолет, и случайно выстрелил себе в ногу свинцовым грузилом. До этого самодельное оружие хранилось у злоумышленника дома.


Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Кемеровчанин получил наказание в виде ограничения свободы на один год.


Кустарный пистолет подлежит уничтожению.

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