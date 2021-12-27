Получивший инвалидность виновник смертельного ДТП попал под суд в Кузбассе

Инцидент произошел в июле 2017 года в Белове. Местный житель, не имевший навыков управления автомобилем, сел за руль "Honda" в состоянии опьянения. При этом машина принадлежала его другу, который взял транспортное средство у отца, пока тот был на работе. С собой молодые люди взяли еще двух друзей и алкоголь, который они распивали во время поездки. Пьяный водитель чуть не столкнулся с другим автомобилем и едва не наехал на пешехода, после чего приятели начали просить его об остановке. Однако молодой беловчанин только увеличил скорость и на улице Аэродромной пошел на обгон. Движущаяся впереди машина поворачивала налево, и, чтобы избежать столкновения с ней, нетрезвый водитель резко вывернул руль в сторону. Из-за этого "Honda" вылетела с дороги и опрокинулась. В результате ДТП на месте происшествия скончался молодой человек, отцу которого принадлежала машина. Двое друзей получили травмы разной степени тяжести, а виновник аварии стал инвалидом.

Беловский городской суд рассмотрел возбужденное в отношении 23-летнего горожанина дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Мужчина был признан виновным. В качестве наказания ему было назначено три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кроме того, беловчанин должен выплатить родственникам погибшего 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить затраты на погребение в размере 80,9 тысяч рублей.