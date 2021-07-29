Получение выплат за фейковую инвалидность обернулось для прокопчанки штрафом в 380 тысяч рублей

В Прокопьевске на даче взятки попалась женщина, которая купила справку об инвалидности третьей группы и получала в этой связи пособие.

– Гражданка через уполномоченное должностное лицо медорганизации получила справку, подтверждающую наличие у нее инвалидности. Женщине, не имеющей показаний, незаконно была установлена третья группа инвалидности сроком на год, – уточнили в областном УФССП.

Ежемесячно горожанка получала государственные выплаты, которые тратила по своему усмотрению. В результате все дошло до уголовного дела о даче взятки и суда. Злоумышленнице пришлось заплатить крупный штраф в 380 тыс. рублей.