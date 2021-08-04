Полторы сотни кемеровских улиц остались без света из-за прошедшего в городе мощного ливня с грозой

0
Фото:  

Власти Кемерова прокомментировали отключения электричества, которые массово произошли в городе после выпадения месячной нормы осадков

Как сообщили Avoka.do администрации кузбасской столицы, из-за грозы и обильного ливня в части Рудничного района случилось аварийное отключение электричества.

– Без электроэнергии остались 12 многоквартирных домов и 143 улицы частного сектора, – рассказали журналу в мэрии.

Кроме того, из-за стихии отключена ведомственная подстанция на проспекте Кузнецком 33, что привело к отключению света в районе пересечения Советского и Кузнецкого проспектов, а также на улице Карболитовской.


Отмечается, что подача электроэнергии уже частично восстановлена, ситуация находится на контроле.


По информации властей, буквально за час на город обрушилась месячная норма осадков, ливневки работали с перебоями, а городские трамваи встали из-за высокого уровня воды.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27756

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined