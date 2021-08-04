Полторы сотни кемеровских улиц остались без света из-за прошедшего в городе мощного ливня с грозой

Как сообщили Avoka.do администрации кузбасской столицы, из-за грозы и обильного ливня в части Рудничного района случилось аварийное отключение электричества.

– Без электроэнергии остались 12 многоквартирных домов и 143 улицы частного сектора, – рассказали журналу в мэрии.

Кроме того, из-за стихии отключена ведомственная подстанция на проспекте Кузнецком 33, что привело к отключению света в районе пересечения Советского и Кузнецкого проспектов, а также на улице Карболитовской.

Отмечается, что подача электроэнергии уже частично восстановлена, ситуация находится на контроле.

По информации властей, буквально за час на город обрушилась месячная норма осадков, ливневки работали с перебоями, а городские трамваи встали из-за высокого уровня воды.