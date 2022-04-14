Полпред президента РФ по СФО прибыл в Кемеровскую область

В рамках рабочего визита в Кемеровскую область во вторник, 14 апреля прибыл полномочный представитель президента РФ по СФО Анатолий Серышев. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.

Отмечается, что гость намерен проверить все недостроенные объекты в регионе и по провести совещание по вопросам строительства, а также реализации программ по ремонту многоквартирных домов, в том числе капитальному, а также расселения жильцов аварийных домов в регионах Сибири.

Кроме того, полпред в кругу кузбасских чиновников побеседует о социально-экономической, общественно-политической ситуации в шахтерском краю и обсудит выполнение указов и поручений президента РФ.