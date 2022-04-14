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Полпред президента РФ по СФО прибыл в Кемеровскую область

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Фото:  

В Кузбасс с рабочим визитом приехал полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев.

В рамках рабочего визита в Кемеровскую область во вторник, 14 апреля прибыл полномочный представитель президента РФ по СФО Анатолий Серышев. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.


Отмечается, что гость намерен проверить все недостроенные объекты в регионе и по провести совещание по вопросам строительства, а также реализации программ по ремонту многоквартирных домов, в том числе капитальному, а также расселения жильцов аварийных домов в регионах Сибири.


Кроме того, полпред в кругу кузбасских чиновников побеседует о социально-экономической, общественно-политической ситуации в шахтерском краю и обсудит выполнение указов и поручений президента РФ.

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе

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