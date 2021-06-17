Половина привитых от COVID-19 россиян лишилась антител через девять месяцев

Почти у 50% добровольцев, которые согласились пройти вакцинацию препаратом "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор", специалисты через девять месяцев не обнаружили антител к китайскому вирусу. Об этом сообщил гендиректор научного учреждения Ринат Максютов, передает "Россия 24".

— По состоянию на три и шесть месяцев (после прививки) мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на девять месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу, — заявил телеканалу собеседник.

Такую особенность объяснила инфекционист, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина, которая в феврале 2021 заявила, что наличие антител не является единственным фактором выработки иммунитета.



Стоит отметить, что препарат "ЭпиВакКорона", созданный в новосибирском научном центре на территории России зарегистрирован с октября 2020 года. Клинические испытания вакцины начались в декабре, а в гражданский оборот она поступила с 1 января 2021 года. По данным Роспотребнадзора эффективность вакцины составила 100%.