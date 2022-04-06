Половина месячной нормы осадков выпала в кузбасском городе за сутки

Речь идет о Междуреченске, где устоялась дождливая погода и всего за несколько последних дней выпала половина месячной нормы осадков. По данным специалистов, обильные дожди спровоцировали на территории города плотные туманы.
– Осадки по области продолжались и в понедельник, что во вторник утром отразилось образованием туманов из-за повышенной влажности, перепада температур и безветрия, – прокомментировали специалисты Кемеровского гидрометцентра.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO предупреждала граждан, что региональные синоптики предрекли скорое возвращение низких температур на территорию шахтерского края.
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