Половина месячной нормы осадков обрушилась на кузбасский район за сутки

По информации специалистов областного Гидрометеоцентра, в Тисульском районе за сутки общее количество осадков составило 37 мм, а это половина от месячной нормы. При этом преимущественно дождь проходил в дневное время суток, а вот ночью, напротив, наблюдалось затишье. Синоптик указала, что сильнее всего на днях ветер разыгрался в Беловском муниципальном округе.

– На метеостанции в Белове зафиксирована максимальная скорость ветра по региону – 20 м/с. Кроме того, в районе выпал град, – уточнили AVOKADO.

А вот что касается столицы Кузбасса, что минувшая ночь прошла без каких-либо аномалий – за сутки выпало "всего" 13 мм осадков. В скором времени в регион придут холода: температуры понизятся на несколько градусов.