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Поломка трамвая в час пик подорвала работу общественного транспорта района Кемерова

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В редакцию AVOKADO обратились жители Кемерова, которые пожаловались на проблемы с транспортом, возникшие в одном из районов города в час пик.

По словам горожан, примерно в 07:45 трамвайное движение на кемеровском Южном остановилось. Несколько трамваев достигли конечной остановки и остановились там. Следующие за ними вагоны стали разворачиваться по запасному маршруту на остановке "Мост", отрезав, таким образом, часть района.


Из-за этого спешащие на работу люди были вынуждены пользоваться другим общественным транспортом, однако он, как отметили кемеровчане, не особо справлялся и с обычном потоком граждан, поэтому выдержать дополнительную нагрузка не сумел.

- Все с остановки (трамвайной - прим. ред.) пошли на маршрутки. Народу было много, а транспорта мало. Ждали долго, пришлось пропускать маршрутки № 66т, № 26т, потому что просто для нас не оставалось места. Все битком, - пожаловалась жительница Кемерова.

Помимо этого, горожане оказались недовольны взлетевшими из-за спроса ценами на такси. По их словам, стоимость такой поездки в Центральный район города обошлась почти вдвое больше.


Как оказалось, причиной транспортных проблем стал сломанный трамвайный вагон. В пресс-службе КЭТК журналисту AVOKADO сообщили, что поломка произошла в 07:20 в районе конечной остановки. Ремонт вагона пришлось проводить в срочном порядке на месте. По данным компании, трамвайное движение было восстановлено в 08:35.


Напомним, ранее власти Кемерова объяснили, почему на городские улицы не могут выйти все имеющиеся единицы общественного транспорта.

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