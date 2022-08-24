Поломка помешала движению востребованного трамвая в Кемерове

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Специалисты объяснили утреннюю задержку электротранспорта в кузбасской столице.

Утром в среду, 24 августа, в редакцию AVOKADO обратилась кемеровчанка, живущая в Рудничном районе. Девушка рассказала, что утром не смогла уехать в центр города на трамвае №10. По словам горожанки, транспорт так и не прибыл на остановочный пункт.

‒ Не было ни одного, пришлось идти на другую остановку. Автобусы пришли заполненные ‒ верный признак того, что трамвая не было, ‒ рассказала кемеровчанка журналисту AVOKADO.

Для разъяснения ситуации корреспондент AVOKADO обратился в Кемеровскую электротранспортную компанию (КЭТК). Специалисты рассказали, что один из вагонов действительно не вышел на рейс. Причиной этому стала поломка, произошедшая в 06:50, отметили в КЭТК.


Отбуксировать трамвай не представлялось возможным, неполадку пришлось ликвидировать на месте. В общей сложности работы по ремонту заняли чуть меньше часа. Уже в 07:45 трамвай №10 продолжил движение по маршруту.

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