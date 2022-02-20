"Полный кошмар": тела собак с отрезанной шкурой напугали новокузнечан

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Жители южной столицы Кузбасса заявили об убийствах животных, совершенных с особой жестокостью.

Накануне, 19 февраля, в социальных сетях появились фотографии умерщвленных собак, сделанные в Новокузнецке. Автор снимков сообщила, что животные якобы были усыплены, после чего неизвестные лишили их части шкуры.

– Это полный кошмар! Новокузнецк. Череда отравлений собак продолжилась убийством, с особой жестокостью! Собак усыпили и с живых срезали кожу! – заявила женщина.

Комментаторы возмутились действиями живодеров и выразили недоумение отсутствием кожи на телах собак. Некоторые пользователи отметили, что подобные повреждения могли нанести другие псы или птицы.

– Эти собаки уже были мертвыми, когда с них срезали шкуру. Скорее всего, эти клочья кожи пойдут на лабораторные анализы для исследования заболеваний среди собак, которые могут заражать людей, – предположили кузбассовцы.

Кроме того, комментаторы подчеркнули, что собаки могут проявлять агрессию, и необходимо предпринимать какие-то действия, чтобы одновременно и обезопасить людей, и гуманно решить проблему с безнадзорными животными.


Ранее новокузнечане сообщили о массовых отравлениях собак. Мэр южной столицы Кузбасса решил возглавить бизнес по отлову бездомных псов.

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