Полиция завершила поиски пропавшей неделю назад кузбасской школьницы

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Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области объявили о завершении поисков без вести пропавшей девочки-подростка, которая ушла из дома неделю назад.

Как стало известно, без вести пропавшую 15-летнюю жительницу Прокопьевска удалось найти в гостях у друзей, после чего ее доставили домой. В отношении матери школьницы был составлен протокол за ненадлежащее исполнения родительских обязанностей, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.


Напомним, подросток ушла из дома еще 8 октября. Первые несколько дней мать искала дочь самостоятельно, поскольку та уже сбегала из дома, и только накануне обратилась в полицию, после чего начали полномасштабные поиски пропавшей.

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