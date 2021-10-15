Полиция завершила поиски пропавшей неделю назад кузбасской школьницы

Как стало известно, без вести пропавшую 15-летнюю жительницу Прокопьевска удалось найти в гостях у друзей, после чего ее доставили домой. В отношении матери школьницы был составлен протокол за ненадлежащее исполнения родительских обязанностей, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

Напомним, подросток ушла из дома еще 8 октября. Первые несколько дней мать искала дочь самостоятельно, поскольку та уже сбегала из дома, и только накануне обратилась в полицию, после чего начали полномасштабные поиски пропавшей.