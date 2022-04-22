Полиция заинтересовалась сообщением о стрельбе по машине с ребенком в центре Кемерова

Сообщатся, что в кемеровскую полицию за помощью обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала силовикам, что днем на своей машине Mitsubishi Outlander проезжала по проспекту Октябрьскому и услышала хлопок.

После громкого звука она обнаружила, что заднее стекло иномарки разбито. Вскоре на место инцидента прибыли стражи закона. Они опросили заявительницу и осмотрели транспорт, а также территорию, где все произошло.

– Каких-либо гильз или пуль не обнаружено, – указали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

По факту произошедшего организована проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что якобы в кузбасской столице неизвестный открыл стрельбу по машине, в которой находился малолетний ребенок.