Полиция задержала пассажира авиарейса Москва-Кемерово

Согласно данным транспортной полиции, к правоохранителям поступил сигнал о необходимости их присутствия на борту самолета, который прибывал в Кемерово из Москвы. Как оказалось, в салоне находился 53-летний житель Московской области, который во время полета нарушил установленные правила и не выполнил требования командира воздушного судна.

Установлено, что пассажирам сообщили о запрете курения на протяжении всего полета. Несмотря на это, спустя три часа после взлета мужчина покинул свое место и отправился в туалет, где покурил сигарету. Об инциденте стало известно бортпроводникам, которые почувствовали характерный запах дыма.

В результате нарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть. Теперь ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или 15 суток административного ареста, передает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.