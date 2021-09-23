Полиция в России получит право забирать детей из семьи

В концепцию поправок к Семейному кодексу были внесены положения, передающие полицейским часть функций органов опеки. Данное предложение поступило от сенатора Елены Мизулиной.

Согласно документу, сотрудники опеки, в случае возникновения угрозы жизни ребенка в семье, должны оповестить об этом правоохранительные органы. Полиция выяснит, являются ли опасения органов опеки соответствующими действительности, а затем сможет забрать ребенка до окончания разбирательств, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Отмечается, что изъятие ребенка в документе обозначено как "крайняя мера".