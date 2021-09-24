Полиция в Подмосковье начала проверку данных из соцсетей об угрозе школьникам

В подмосковной Балашихе сотрудники МВД проверяют данные из социальной сети, где было размещено сообщение об угрозе применения насилия в отношении школьников.

- В полицию поступило сообщение об угрозе стрельбы в одной из школ в подмосковной Балашихе. Данная информация была распространена в социальных сетях, - рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Также, по его словам, в обозначенном учебном заведении на данный момент проводятся оперативные мероприятия. Об этом пишет ТАСС.