Полиция в Кузбассе всю ночь искала пропавшую 6-летнюю девочку

С сообщением об исчезновении ребенка в полицию обратилась накануне ночью 34-летняя Прокопчанка. Она рассказала, что ее шестилетняя дочь пропала без вести, а попытки найти ее самостоятельно ни к чему не привели. Полиция и волонтеры всю ночь занимались поисками.

Утром 9 июня местонахождение ребенка было установлено во время поквартирного обхода. Выяснилось, что девочка гостила у ровесницы, с которой познакомилась тем вечером во дворе. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инспекторы ПДН провели с родителями девочки профилактическую беседу. Предварительно, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.