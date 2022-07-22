Полиция в Кузбассе присоединилась к поискам пропавшего на прогулке ребенка

Сигнал о пропаже 11-летнего Гасымова Юсифа поступил стражам закона накануне в 22:15 по местному времени. Со слов матери мальчика, днем сын отправился на прогулку, но к вечеру домой так и не вернулся. Родители предприняли попытку самостоятельно отыскать ребенка, но безуспешно.

Приметы: рост 120 см, обычное телосложение, черные волосы, черные глаза. В день исчезновения был одет в светлую футболку, зеленые спортивные штаны и синие сандалии.

Отмечается, что поисковые мероприятия с участием правоохранителей и волонтеров шли на протяжении всей ночи и ведутся до сих пор. Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка, рассказать полезные сведения по телефонам "02" ("102" – с мобильного!).

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские волонтеры подключились к поискам 11-летнего мальчика, который отправился на прогулку, а после бесследно исчез.