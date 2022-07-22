Полиция в Кузбассе присоединилась к поискам пропавшего на прогулке ребенка

0
Фото:  

Накануне в городе Осинники пропал 11-летний мальчик. К поискам присоединились стражи закона. За минувшую ночь отыскать ребенка волонтерам, родителям и полицейским не удалось.

Сигнал о пропаже 11-летнего Гасымова Юсифа поступил стражам закона накануне в 22:15 по местному времени. Со слов матери мальчика, днем сын отправился на прогулку, но к вечеру домой так и не вернулся. Родители предприняли попытку самостоятельно отыскать ребенка, но безуспешно.


Приметы: рост 120 см, обычное телосложение, черные волосы, черные глаза. В день исчезновения был одет в светлую футболку, зеленые спортивные штаны и синие сандалии.


Отмечается, что поисковые мероприятия с участием правоохранителей и волонтеров шли на протяжении всей ночи и ведутся до сих пор. Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка, рассказать полезные сведения по телефонам "02" ("102" – с мобильного!).


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские волонтеры подключились к поискам 11-летнего мальчика, который отправился на прогулку, а после бесследно исчез.

Фото: ГУ МВД по Кузбассу

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38462

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined