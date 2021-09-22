Полиция в Кузбассе начала поиски двух пропавших школьниц

Как стало известно, в Междуреченске исчезли две школьницы Анастасия Козицкая 23.05.2005 года рождения и Екатерина Иванова 11.03.2007 года рождения, к поиску которых подключились стражи закона.

В ГУ МВД по Кузбассу уточнили, что первая девочка покинула дом 17 сентября и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно. Приметы пропавшей: рост около 155 см, спортивного телосложения, волос темный, стрижка короткая. В день, когда ее видели в последний раз, она была одета в черную куртку-"олимпийку" без капюшона, синюю жилетку, черную кепку, черные штаны. По имеющейся информации, может находиться в Новокузнецке.

Что касается второй несовершеннолетней, то на прошлой неделе в субботу, 18 сентября, она ушла от бабушки, проживающей на улице Глинки в Междуреченске, но обратно так и не вернулась. Ее рост составляет 155-160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русого оттенка ниже плеч.

Анонимно сообщить полезную информацию об ученицах можно по номерам: 8-(38475)-9-80-14, 9-80-15 или "02" ("102" – с мобильного).