Полиция установила участников попавшего на камеру избиения девушки в Кузбассе

О происшествии полицейские узнал 27 мая, которое произошло на почве конфликта 19-летней жительницы Яшкинского района с бывшей одноклассницей. Избиение девушки было снято на видео, которое попало в соцсети.

Так, по информации областного ГУ МВД, в настоящее время пострадавшая, получившая телесные повреждения, направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы. В то же время участники произошедшего установлены, передает VSE42.Ru.

На ранее опубликованных кадрах девушка и молодой человек избивают сидящую на полу жертву, оскорбляя ее и заставляя извиняться. Кроме того, автор сообщения отметил, что пострадавшая была госпитализирована с побоями и сотрясением головного мозга.