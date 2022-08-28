Полиция сообщила об обнаружении пропавшей в Кузбассе девочки

Ночью в пятницу, 26 августа, в полицию обратилась прокопчанка, которая заявила, что ее 15-летняя дочь пропала без вести. Девочка ушла вечером из дома и не вернулась. Самостоятельные поиски не помогли, поэтому розыск подростка начали правоохранители.

Накануне, 27 августа, полицейские сообщили об обнаружении девочки. Юная прокопчанка была у подруги в другом районе города, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. С девочкой работают инспекторы ПДН.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.