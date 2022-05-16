Полиция сообщила об обнаружении пропавшего 16-летнего кузбассовца

В ходе поисков 16-летнего кузбассовца полицейские выяснили, что подросток решил поехать на велосипеде к своим друзьям в Томск. На следующий день юноша решил отказаться от этой идеи и отправился домой. На обратном пути его обнаружили правоохранители.

Сейчас с кузбассовцем работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении юноши не совершалось.