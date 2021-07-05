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Полиция сообщила о травмах столкнувшегося с катером мужчины на реке в Кемерове

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Сотрудники полиции сообщили подробности об инциденте, который произошел на Томи в черте Кемерова и привел к травмированию одного человека.

По информации правоохранителей, 4 июля на реке Томь 54-летний мужчина управлял катером и буксировал водную ватрушку. На плавсредстве, привязанное тросом, находились два человека. В какой-то момент отдыхающие столкнулись со встречным катером.


По итогу один из них получил травмы. У 30-летнего мужчины диагностировали сотрясение мозга, а также ушибы грудной клетки и позвоночника. С места инцидента его госпитализировали. В настоящее время по данному факту проводится проверка, передает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.


Напомним, ранее о серьезном травмировании мужчины на реке сообщили очевидцы в социальных сетях.

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