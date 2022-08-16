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Полиция сообщила о розыске двух подозреваемых в Кемерове

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Правоохранители в кузбасской столице попросили помощи в поисках граждан, которые могли нарушить закон.

Согласно официальной информации, полиция в Кемерове объявила в розыск неоднократно судимого Григорьева Владимира Петровича 1990 года рождения и Балякина Константина Олеговича 1991 года рождения. Мужчины подозреваются в совершении имущественного преступления, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Полицейские попросили тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-38-18-30, 77-85-10, 38-23-10 или "02" ("102" ‒ с мобильного).


Анонимность гарантируется.

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