Полиция сообщила о розыске двух подозреваемых в Кемерове

Согласно официальной информации, полиция в Кемерове объявила в розыск неоднократно судимого Григорьева Владимира Петровича 1990 года рождения и Балякина Константина Олеговича 1991 года рождения. Мужчины подозреваются в совершении имущественного преступления, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские попросили тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-38-18-30, 77-85-10, 38-23-10 или "02" ("102" ‒ с мобильного).

Анонимность гарантируется.