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Полиция сообщила о поиске свидетелей ночного ДТП с иномарками в Кемерове

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Две иномарки в темное время суток не поделили дорогу в Рудничном районе кузбасской столицы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев столкновения.

Из данных стражей порядка следует, что два транспорта столкнулись на дороге по улице Серебряный бор неподалеку от строения № 13 "А". Инцидент произошел в субботу, 24 июля, в районе 00:02 часов по местному времени.


Правоохранители уточнили, что неустановленный водитель предположительно на машине марки Hyundai i40 наехал на авто Mazda Capella.


Всех, кто располагает какими-либо данными о происшествии в Рудничном районе города, силовики попросили выйти на связь с ними по номеру 718-771 или по телефону дежурной части ОГИБДД Кемерова 52-29-65, 52-25-44, либо 391-776.

Да!
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