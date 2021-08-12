Полиция сообщила о поиске свидетелей ночного ДТП с иномарками в Кемерове

Из данных стражей порядка следует, что два транспорта столкнулись на дороге по улице Серебряный бор неподалеку от строения № 13 "А". Инцидент произошел в субботу, 24 июля, в районе 00:02 часов по местному времени.

Правоохранители уточнили, что неустановленный водитель предположительно на машине марки Hyundai i40 наехал на авто Mazda Capella.

Всех, кто располагает какими-либо данными о происшествии в Рудничном районе города, силовики попросили выйти на связь с ними по номеру 718-771 или по телефону дежурной части ОГИБДД Кемерова 52-29-65, 52-25-44, либо 391-776.