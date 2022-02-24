Полиция разыскивает ушедшего из реабилитационного центра кузбассовца со шрамами

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Сотрудники полиции продолжают поиски мужчины из кузбасского города, который ушел из реабилитационного центра и бесследно исчез.

Поиски 40-летнего Дмитрия Юрьевича Кузнецова из Междуреченска, который самостоятельно покинул реабилитационный центр в марте 2021 года и исчез, продолжаются на территории Кемеровской области


По данным стражей закона, рост пропавшего составляет 165-170 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы прямые темно-русые. Особые приметы: шрам на правой брови 1-2 сантиметра, шрам на правой ладони, татуировка на правой кисти в виде трех точек, а на правой кисти сломан указательный палец, из-за чего он не разгибается.


Всех, кто увидит мужчину или знают что-либо о его местонахождении, просят обратиться по телефонам  8 (38475) 7-74-45, 8 (923) 473-09-35, 8 (999) 306-91-65 либо "02" ("102" с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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