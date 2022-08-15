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Полиция рассказала об исчезновении 15-летних кузбассовцев

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Правоохранители подключились к поискам подростков в Кемеровской области.

Согласно информации полицейских, 13 августа в дежурную часть обратилась ленинск-кузнечанка, которая заявила, что ее 15-летняя дочь пропала без вести. Вечером девочка отпросилась у родителей, чтобы проводить своего друга до автобусной остановки. В итоге, домой не вернулась ни юная горожанка, ни ее 15-летний приятель.


В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области сообщают о розыске:

  • 15-летней Щаниной Татьяны Евгеньевны. Приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза темно-зеленые. Была одета в голубую ветровку и желтую футболку, а также в голубые шорты и черные кроссовки.
  • 15-летнего Подгорнова Николая Александровича. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения. Волосы русые, глаза серые. Был одет в черную майку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавших, сообщить об этом по телефонам: 8-(384-56)-2-08-01, 5-13-84 или "02" ("102" - с мобильного). Анонимность гарантируется!


Ранее о начале поисков 15-летних кузбассовцев объявили волонтеры ПСО "Лиза Алерт".

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