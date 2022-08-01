Полиция рассказала о поиске пропавших в Кузбассе школьниц

Согласно официальным данным, о пропаже трех девочек-подростков в полицию заявила заведующая социального учреждения в Мысках. Женщина рассказала, что воспитанницы в возрасте от 15 до 16 лет самовольно ушли из учреждения и не вернулись.

Девочек разыскивала полиция и волонтеры. В результате выяснилось, что подростки находились у знакомого родственницы одной из пропавших. Противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Со школьницами провели профилактическую беседу, а информацию о происшествии направили в комиссию ПДН.

Ранее о завершении поисков девочек-подростков сообщали волонтеры.