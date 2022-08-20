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Полиция рассказала о поисках пропавшего в лесу кузбасского подростка

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Правоохранители присоединились к операции по розыску 16-летнего жителя Кемеровской области.

С заявлением о пропаже 16-летнего кузбассовца в полицию обратилась 18 августа мать мальчика. Она рассказала, что подросток вместе с родственниками собирал шишки в тайге в Чебулинском округе. Выяснилось, что юноша регулярно уходил на соседний стан, где находятся сборщики кедровых шишек, однако в этот раз юный житель региона пропал.


Незамедлительно началась масштабная поисковая операция. Сейчас вся территория, где может находиться мальчик, разбита на квадраты и тщательно проверяется. В поисках участвуют сотрудники полиции и других ведомств, волонтеры и местные жители.

– Разыскивается 16-летний Садырев Роман Романович. Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, черные штаны, черные резиновые сапоги, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, полицейские просят сообщить по телефонам: 8-(384-44)-2-12-62 (дежурная часть ОМВД России по Чебулинскому городскому округу), 8-(3842)-32-73-12 (дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области) или "02" ("102" - с мобильного).


Ранее об исчезновении юноши рассказали волонтеры ПСО "Лиза Алерт".

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