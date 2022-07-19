Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП в Кузбассе

Согласно официальным данным, ДТП случилось около 21:30 на втором километре автодороги "Подъезд к поселку Барзас". Предварительно установлено, что водитель Toyota Crown, 38-летний мужчина, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автобусом Daewoo местного предприятия.

В результате ДТП погиб водитель Toyota и его 28-летний пассажир. Мужчины скончались на месте до прибытия медиков. С травмами в больницу доставлены 37-летняя женщина и 28-летний мужчина, которые также находились в легковушке. Водитель автобуса не пострадал, в салоне транспорта пассажиров не было, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отмечается, что погибший водитель иномарки ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, о столкновении автобуса и легковушки сообщили пользователи Сети. Медики рассказали о состоянии пострадавших в инциденте.