Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП в Кемерове

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Накануне в кузбасской столице произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей. Стражи законы раскрыли подробности трагического инцидента на городской дороге.

Авария, в которой погибли два человека, а еще двое были госпитализированы, произошла в воскресенье, 12 июня, около 20:30 на улице Ноябрьской в городе Кемерово.


Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля "Лада Приора", выполняя обгон "Хендэ Солярис", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Тойотой Пассо", после чего съехал в кювет, где опрокинулся. А вот иномарка "Тойота" от удара вылетела на встречку и врезалась в "Хендэ".

В результате ДТП погибли два пассажира отечественного автомобиля – мужчины 28 и 30 лет. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель "Лады Приоры" и 57-летняя женщина, водитель "Тойоты", – рассказали в полиции Кузбасса.

Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают все обстоятельства автоаварии.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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