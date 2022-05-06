Полиция раскрыла подробности обнаружения ребенка на улице в Новокузнецке

Сегодня, 6 мая, новокузнечанин сообщил в полицию о том, что возле одной из дорог находится ребенок, который дезориентирован и не может рассказать о себе. Прибывший на место экипаж ГИБДД доставил двухлетнюю девочку в отдел и передал инспекторам по делам несовершеннолетних, рассказали корреспонденту AVOKADO в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Спустя время к правоохранителям обратился мужчина. Он рассказал, что ненадолго выехал по срочным делам, оставив двухлетнюю дочку под присмотром 19-летнего сына. Юноша уснул, а ребенок ушел из дома в неизвестном направлении. Выяснилось, что обнаруженная у дороги малышка и есть пропавшая девочка.

– Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Семья характеризуется положительно, ранее в поле зрения полиции не попадала, родители к административной ответственности не привлекались, – отметили в ведомстве.

Ребенка передали отцу после профилактической беседы. Сейчас инспекторы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. По ее результатам будет принято соответствующее решение.



Напомним, что ранее жители южной столицы Кузбасса сообщили об обнаружении на улице "раздетой" девочки.