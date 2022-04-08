Полиция раскрыла подробности обнаружения пропавшего в Кузбассе подростка

Житель Анжеро-Судженска, 15-летний подросток, ушел в школу 6 апреля и пропал. До сегодняшнего дня его местонахождение оставалось неизвестным. Волонтеры и правоохранители приступили к поискам, ориентировка на юношу была размещена в СМИ и сети Интернет.

Накануне полицейским удалось обнаружить мальчика. Выяснилось, что все это время он был в гостях у друзей в Кемерове. Противоправных действий в отношении него не совершалось, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее редакция AVOKADO писала о пропаже подростка с прямым носом.