Полиция раскрыла подробности обнаружения пропавшего в Кузбассе подростка

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Правоохранители в Кемеровской области сообщили об окончании поисков исчезнувшего несколько дней назад юноши.

Житель Анжеро-Судженска, 15-летний подросток, ушел в школу 6 апреля и пропал. До сегодняшнего дня его местонахождение оставалось неизвестным. Волонтеры и правоохранители приступили к поискам, ориентировка на юношу была размещена в СМИ и сети Интернет.


Накануне полицейским удалось обнаружить мальчика. Выяснилось, что все это время он был в гостях у друзей в Кемерове. Противоправных действий в отношении него не совершалось, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сейчас с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего выясняются.


Ранее редакция AVOKADO писала о пропаже подростка с прямым носом.

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