Полиция раскрыла подробности о столкновении легковушки и маршрутки в Кемерове

По данным правоохранителей, ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской примерно в 07:39. Участниками аварии стали легковой автомобиль ВАЗ "2114" и маршрутное такси № 144, в котором в этот момент находились около 30 пассажиров.

Согласно предварительной информации, за рулем отечественного авто находился молодой человек 1998 года рождения. Он двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Терешковой и не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автобусом.

С места ДТП медики госпитализировали водителей обоих транспортных средств. Молодой человек, а также мужчина 1964 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее медики сообщили о состоянии пострадавших в ДТП.