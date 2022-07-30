Полиция раскрыла подробности нападения на школьницу в Киселевске

Киселевчане разместили в социальных сетях ролик, на котором девочки несколько раз наносят удары своей знакомой. По словам пользователей Сети, агрессия была вызвана тем, что юная киселевчанка якобы оскорбила сверстниц. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители рассказали, что обнаружили видеозапись с подростками и начали проверку, так как сообщения о подобном инциденте не поступали ранее. Выяснилось, что на кадрах были запечатлены шесть школьниц в возрасте 13 и 14 лет, конфликт между которыми произошел еще 22 июня 2022 года.

– Поводом для него [конфликта] послужила переписка между двумя участницами, в ходе которой одна требовала от другой прекратить общение с их общим знакомым. После отказа 13-летняя школьница решила проучить оппонентку и попросила помочь в этом четырех своих подруг, – рассказали журналисту AVOKADO в кузбасской полиции.

Девочки встретились со сверстницей и причинили ей телесные повреждения. При этом школьница никому не рассказывала о произошедшем и не обращалась за медицинской помощью.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, после чего будет принято соответствующее решение. Спровоцировавших конфликт школьниц поставят на профилактический учет. В отношении их родителей были составлены протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.



Напомним, ранее кузбассовцы сообщали о юных киселевчанках, устроивших "самосуд" над сверстницей.