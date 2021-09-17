Полиция раскрыла подробности ДТП со школьницей в Кемерове

По информации правоохранителей, ДТП произошло днем 17 сентября на улице Веры Волошиной в районе дома № 28. Установлено, что водитель легковой иномарки двигался со стороны улицы Радищева в сторону улицы Дружбы и совершил наезд на девятилетнюю девочку. В этот момент ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время произошедшим занимается полиция в рамках дела об административном правонарушении.

Ранее редакция AVOKADO публиковала фото и видео с места аварии.