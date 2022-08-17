Полиция раскрыла обстоятельства пропажи ушедшего в лес кузбассовца

По официальной информации, 15 августа текущего года Васильев Виктор Федорович 1962 года рождения отправился с родственниками собирать кедровые шишки в лесополосе в Мариинском районе. В назначенное время пожилой кузбассовец из тайги не вышел, после чего его близкие обратились в полицию.

В настоящий момент на указанной территории проходит поисковая операция, в которой участвуют волонтеры, сотрудники уголовного розыска и местные жители. Рост пропавшего мужчины составляет около 170 сантиметров, телосложение худощавое. Глаза голубые, волосы отсутствуют. Из одежды на кузбассовце были камуфляжная куртка и штаны, красная шапка и темно-зеленые сапоги.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого или видевших его после 15.08.2022 г., сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефону: 8-(3844)-35-25-43.

Ранее о начале поисов 60-летнего мужчины сообщили волонтеры.