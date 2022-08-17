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Полиция раскрыла обстоятельства пропажи ушедшего в лес кузбассовца

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Правоохранители присоединились к поискам 60-летнего мужчины, пропавшего в лесном массиве Кемеровской области.

По официальной информации, 15 августа текущего года Васильев Виктор Федорович 1962 года рождения отправился с родственниками собирать кедровые шишки в лесополосе в Мариинском районе. В назначенное время пожилой кузбассовец из тайги не вышел, после чего его близкие обратились в полицию.


В настоящий момент на указанной территории проходит поисковая операция, в которой участвуют волонтеры, сотрудники уголовного розыска и местные жители. Рост пропавшего мужчины составляет около 170 сантиметров, телосложение худощавое. Глаза голубые, волосы отсутствуют. Из одежды на кузбассовце были камуфляжная куртка и штаны, красная шапка и темно-зеленые сапоги.


Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого или видевших его после 15.08.2022 г., сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефону: 8-(3844)-35-25-43.


Ранее о начале поисов 60-летнего мужчины сообщили волонтеры.

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