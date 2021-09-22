Полиция раскрыла обстоятельства обнаружения без вести пропавших междуреченских школьниц

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В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, при каких обстоятельствах стражам порядка удалось выйти на двух школьниц, который несколько дней считались пропавшими без вести.

В рамках поисковых мероприятий были опрошены родственники и друзья пропавших в Междуреченске девочек, обследованы места возможного появления подростков. Ориентировки были переданы нарядам полиции.


22 сентября правоохранителям поступил звонок от родственника одной из пропавших школьниц. Мужчина сообщил, что видел девочек в городе. Вскоре на указанное место прибыли полицейские, которые обнаружили подростков и доставили их в отдел.


Подробности исчезновения школьниц еще предстоит установить. Уточняется, что противоправных действий в отношении девочек совершено не было, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.


Напомним, ранее редакция AVOKADO писала, что в Междуреченске 17 и 18 сентября пропали две школьницы в возрасте 14 и 16 лет.

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