Полиция раскрыла обстоятельства обнаружения без вести пропавших междуреченских школьниц

В рамках поисковых мероприятий были опрошены родственники и друзья пропавших в Междуреченске девочек, обследованы места возможного появления подростков. Ориентировки были переданы нарядам полиции.

22 сентября правоохранителям поступил звонок от родственника одной из пропавших школьниц. Мужчина сообщил, что видел девочек в городе. Вскоре на указанное место прибыли полицейские, которые обнаружили подростков и доставили их в отдел.

Подробности исчезновения школьниц еще предстоит установить. Уточняется, что противоправных действий в отношении девочек совершено не было, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала, что в Междуреченске 17 и 18 сентября пропали две школьницы в возрасте 14 и 16 лет.