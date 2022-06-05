Полиция раскрыла обстоятельства обнаружения 13-летней беловчанки

Согласно официальной информации, сообщение об исчезновении 13-летней беловчанки поступило в полицию 3 июня текущего года. К правоохранителям обратилась мать девочки. Для установления местонахождения подростка был задействован комплекс мероприятий.

Школьницу нашли в Гурьевске. Выяснилось, что юная беловчанка приехала в город, где проживала ее бабушка, и отправилась в гости к соседям родственницы. Те и сообщили пожилой женщине о том, где находится подросток.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и причины ухода школьницы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. В отношении матери девочки был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.

Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.