Полиция раскрыла детали поисков двух пропавших в Кузбассе мальчиков

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Правоохранители рассказали о том, при каких обстоятельствах исчезли два юных жителя Кемеровской области.

В минувшую субботу, 16 июля, в полицию обратилась жительница села Верх-Егос. Она рассказала, что накануне ушел из дома и пропал ее 13-летний сын. Позднее, в ходе поисков, правоохранители выяснили, что подросток пошел в гости к своему 15-летнему другу. Вместе с ним он пошел гулять и не вернулся. Мать старшего мальчика не обращалась в полицию, так как думала, что подросток отправился с отцом на рыбалку.


Полицейские нашли юных кузбассовцев на дороге в село Верх-Егос вечером 17 июля. Выяснилось, что школьники отдыхали на разных водоемах, а затем отправились домой. На законных представителей мальчиков были составлены протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Материалы направят в комиссию ПДН. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.


Ранее об обнаружении пропавших подростков сообщили волонтеры.

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