Полиция раскрыла детали поисков двух пропавших в Кузбассе мальчиков

В минувшую субботу, 16 июля, в полицию обратилась жительница села Верх-Егос. Она рассказала, что накануне ушел из дома и пропал ее 13-летний сын. Позднее, в ходе поисков, правоохранители выяснили, что подросток пошел в гости к своему 15-летнему другу. Вместе с ним он пошел гулять и не вернулся. Мать старшего мальчика не обращалась в полицию, так как думала, что подросток отправился с отцом на рыбалку.

Полицейские нашли юных кузбассовцев на дороге в село Верх-Егос вечером 17 июля. Выяснилось, что школьники отдыхали на разных водоемах, а затем отправились домой. На законных представителей мальчиков были составлены протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Материалы направят в комиссию ПДН. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее об обнаружении пропавших подростков сообщили волонтеры.