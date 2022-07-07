Полиция раскрыла детали погони со стрельбой в Ленинском районе Кемерова

Накануне, 6 июля, кемеровчане заметили на улице Ворошилова полицейских которые задерживали мужчин. Выяснилось, что в объектив камеры очевидцев попали подозреваемые в наркоторговле.

Правоохранители получили информацию о том, что на территории областного центра происходит сбыт наркотиков. Злоумышленники попытались скрыться от полицейских, но были задержаны на улице Ворошилова. При этом во время погони правоохранители применяли табельное оружие, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Задержанными оказались трое неоднократно судимых кемеровчан. Один из них находился в федеральном розыске за неоднократное вождение в состоянии опьянения. Оперативники изъяли из оборота около 25 граммов "соли", в том числе из тайников, которые были организованы подозреваемыми.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее кемеровчане сообщили о погоне "как в боевике".