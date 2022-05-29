Полиция раскрыла детали наезда на семью в Белове

Сигнал о происшествии на улице Октябрьской в Белове поступил накануне, 28 мая, около 23:30. Предварительно установлено, что 19-летний местный житель на ВАЗ-2110 совершил наезд на семью из трех человек. Горожане переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на желтый мигающий сигнал, при этом женщина несла дочь на руках.

В результате ДТП скончался 36-летний мужчина, а 37-летняя горожанка и двухлетняя девочка получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее законодательству решение.

Напомним, ранее о наезде на семью сообщили очевидцы, которые также поделились снимками с места ДТП (18+).