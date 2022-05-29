Полиция раскрыла детали наезда на семью в Белове

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Правоохранители рассказали о смертельном ДТП в Кузбассе.

Сигнал о происшествии на улице Октябрьской в Белове поступил накануне, 28 мая, около 23:30. Предварительно установлено, что 19-летний местный житель на ВАЗ-2110 совершил наезд на семью из трех человек. Горожане переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на желтый мигающий сигнал, при этом женщина несла дочь на руках.


В результате ДТП скончался 36-летний мужчина, а 37-летняя горожанка и двухлетняя девочка получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее законодательству решение.


Напомним, ранее о наезде на семью сообщили очевидцы, которые также поделились снимками с места ДТП (18+).

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