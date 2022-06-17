+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Полиция: "пулевые" отверстия в аварийном авто появились мистическим образом

0
Фото:  

Полиция Кузбасса раскрыла подробности дорожного конфликта в столице области, в результате которого, по словам очевидцев, был расстрелян автомобиль. Стоит отметить, что в ведомстве не смогли назвать причин появления "пулевых" отверстий в кемеровской легковушке.

По данным МВД Кузбасса, сигнал о конфликте, который, по словам очевидцев, произошел в минувший понедельник, 13 июня, между двумя кемеровскими автомобилистами, действительно поступил в ведомство. На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа. Прибыв на место, силовики опросили участников ссоры.

Полицейские выяснили, что на дороге между мужчинами произошла словесная перепалка из-за того, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 во время движения совершил касательное столкновение с "Ладой Ларгус", повредив ее бампер. В отместку водитель "Лады" палкой разбил ветровое стекло транспортного средства оппонента, сообщили AVOKADO стражи закона.

Сейчас участковый выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.


Стоит отметить, что ранее в редакцию AVOKADO обратились жители областного центра с сообщением о странном автомобиле с разбитыми стеклами и следами от выстрелов, который стоял посреди проезжей части практически в самом центре города. Тогда журналисты предприняли попытку разобраться в этой истории и обратились в региональную полицию, где правоохранители отметили, что следы от пуль, которые якобы были на машине, могли появиться на ней еще до того, как возникла ссора. Таким образом, выяснить, откуда на авто появились отверстия от выстрелов, которые видели встревоженные ситуацией очевидцы, и кто их все-таки поставил, не удалось. Поэтому остается только догадываться об их мистическом происхождении.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37264

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined