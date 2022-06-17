По данным МВД Кузбасса, сигнал о конфликте, который, по словам очевидцев, произошел в минувший понедельник, 13 июня, между двумя кемеровскими автомобилистами, действительно поступил в ведомство. На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа. Прибыв на место, силовики опросили участников ссоры.

– Полицейские выяснили, что на дороге между мужчинами произошла словесная перепалка из-за того, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 во время движения совершил касательное столкновение с "Ладой Ларгус", повредив ее бампер. В отместку водитель "Лады" палкой разбил ветровое стекло транспортного средства оппонента, – сообщили AVOKADO стражи закона.

Сейчас участковый выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Стоит отметить, что ранее в редакцию AVOKADO обратились жители областного центра с сообщением о странном автомобиле с разбитыми стеклами и следами от выстрелов, который стоял посреди проезжей части практически в самом центре города. Тогда журналисты предприняли попытку разобраться в этой истории и обратились в региональную полицию, где правоохранители отметили, что следы от пуль, которые якобы были на машине, могли появиться на ней еще до того, как возникла ссора. Таким образом, выяснить, откуда на авто появились отверстия от выстрелов, которые видели встревоженные ситуацией очевидцы, и кто их все-таки поставил, не удалось. Поэтому остается только догадываться об их мистическом происхождении.