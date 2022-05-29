Полиция прокомментировала сообщение об убийстве 3-летней девочки в Кузбассе

Накануне, 28 мая, в социальных сетях начало распространяться сообщение о том, что в Киселевске якобы была изнасилована и убита 3-летняя девочка. Полиция Кузбасса заявила, что данная информация не соответствует действительности.

– Сообщения подобного рода в полицию региона не поступали. Опубликованные сведения по результатам проведенной проверки не находят своего подтверждения, – говорится в официальном сообщении ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас правоохранители устанавливают личность того, кто создал и распространил данный фейк.

Кроме того, полиция напомнила, что гражданам не следует доверять подобной информации в группах мессенджеров и социальных сетях без официального подтверждения государственных органов.